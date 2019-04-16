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Факты / Украина / Общество

Мы поддерживаем каждого, кто стремится учиться – благотворительный фонд Максима Шкиля

Благотворительный фонд Максима Шкиля ввел программы творческого, физического и умственного развития детей.

Мы поддерживаем каждого, кто стремится учиться – благотворительный фонд Максима Шкиля

Цель благотворительного фонда Максима Шкиля – воспитание и развитие нового поколения ради лучшего будущего для каждого ребенка, а через него – для государства.

– Мы занимаемся теми детьми, которые лишены родительского внимания. Наши программы направлены на их всестороннее развитие: умственное, творческое и физическое, – говорят в фонде.

Одна из программ “Открытые двери” предусматривает посещение детьми из детских домов и социально-реабилитационных центров различных развивающих мероприятий и экскурсий. В эти выходные работники фонда с воспитанниками детского дома Надежда посетили Киевский планетарий. Сотрудники планетария радушно встретили  большую компанию, провели для детей экскурсию и устроили небольшой праздник.

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После просмотра фильма Путешествие солнечной системы, по словам детей, у них в голове отложилось больше знаний о космосе, чем после прочтения книг или учебников. И это не удивительно, ведь дети лучше запоминают информацию, которая подкреплена яркими впечатлениями и имеет так называемые “эмоциональные крючки”.

– Мы очень надеемся, что интерес к новым знаниям зародит в мыслях этих детей новые планы и мечты. А мы будем поддерживать каждого, кто стремится учиться, работать, становиться еще лучше!, – делятся работники фонда.

Источник: Благотворительный фонд Максима Шкиля

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