Благодійний фонд Максима Шкіля запровадив програми творчого, фізичного та розумового розвитку дітей.

Благодійний фонд Максима Шкіля поставив собі за мету виховання та розвиток нового покоління заради кращого майбутнього для кожної дитини, а через неї – для держави.

– Ми опікуємося тими дітьми, які позбавлені батьківської уваги. Наші програми спрямовані на їхній всебічний розвиток: розумовий, творчий та фізичний, – кажуть у фонді.

Одна з програм “Відчинені двері” передбачає відвідування дітьми з дитячих будинків та соціально-реабілітаційних центрів різноманітних розвиваючих заходів та екскурсій. Цими вихідними працівники фонду з вихованцями дитячого будинку Надія відвідали Київський планетарій. Співробітники планетарію радо зустріли велику компанію, провели для дітей екскурсію та влаштували невеличке свято.

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Після перегляду фільму Подорож сонячною системою, за словами дітей, у них в голові відклалося більше знань про космос, ніж після прочитання книжок чи підручників. І це не дивно, адже діти краще запам’ятовують інформацію, яка підкріплена яскравими враженнями, має так звані “емоційні гачки”.

– Ми дуже сподіваємося, що цікавість до нових знань зародить у думках цих дітей нові плани та мрії. А ми підтримуватимемо кожного, хто прагне вчитися, працювати, ставати ще кращим!, – діляться працівники фонду.

Джерело: Благодійний фонд Максима Шкіля