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Факти / Україна / Суспільство

Ми підтримуємо кожного, хто прагне вчитися – благодійний фонд Максима Шкіля

Благодійний фонд Максима Шкіля запровадив програми творчого, фізичного та розумового розвитку дітей.

Ми підтримуємо кожного, хто прагне вчитися – благодійний фонд Максима Шкіля

Благодійний фонд Максима Шкіля поставив собі за мету виховання та розвиток нового покоління заради кращого майбутнього для кожної дитини, а через неї – для держави.

– Ми опікуємося тими дітьми, які позбавлені батьківської уваги. Наші програми спрямовані на їхній всебічний розвиток: розумовий, творчий та фізичний, – кажуть у фонді.

Одна з програм “Відчинені двері” передбачає відвідування дітьми з дитячих будинків та соціально-реабілітаційних центрів різноманітних розвиваючих заходів та екскурсій. Цими вихідними працівники фонду з вихованцями дитячого будинку Надія відвідали Київський планетарій. Співробітники планетарію радо зустріли  велику компанію, провели для дітей екскурсію та влаштували невеличке свято.

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Після перегляду фільму Подорож сонячною системою, за словами дітей, у них в голові відклалося більше знань про космос, ніж після прочитання книжок чи підручників. І це не дивно, адже діти краще запам’ятовують інформацію, яка підкріплена яскравими враженнями, має так звані “емоційні гачки”.

– Ми дуже сподіваємося, що цікавість до нових знань зародить у думках цих дітей нові плани та мрії.  А ми підтримуватимемо кожного, хто прагне вчитися, працювати, ставати ще кращим!, – діляться працівники фонду.

Джерело: Благодійний фонд Максима Шкіля

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