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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Миссия МВФ начала работу в Украине

В Киеве сегодня, 21 мая, начала работу миссия Международного валютного фонда.

Миссия МВФ начала работу в Украине

В Украине с 21 мая две недели будет работать миссия МВФ.

Эксперты фонда проведут встречи с представителями правительства и по итогам работы должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере $1,3 млрд.

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Вчера исполнительный директор Международного фонда Блейзера и советник президента Владимира Зеленского по макроэкономике Олег Устенко рассказал, что Украина будет договариваться с МВФ о новой программе финансирования после выборов в Верховную Раду.

Миссия МВФ в Украине

Ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что миссия Фонда прибудет в Украину для оценки прогресса и для общения с новым руководством страны.

Источник: Громадське

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