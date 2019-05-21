В Киеве сегодня, 21 мая, начала работу миссия Международного валютного фонда.

В Украине с 21 мая две недели будет работать миссия МВФ.

Эксперты фонда проведут встречи с представителями правительства и по итогам работы должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере $1,3 млрд.

Читайте: ЕС готов предоставить Украине транш в €500 млн – Минфин

Вчера исполнительный директор Международного фонда Блейзера и советник президента Владимира Зеленского по макроэкономике Олег Устенко рассказал, что Украина будет договариваться с МВФ о новой программе финансирования после выборов в Верховную Раду.

Миссия МВФ в Украине



Ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что миссия Фонда прибудет в Украину для оценки прогресса и для общения с новым руководством страны.