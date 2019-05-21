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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Місія МВФ почала роботу в Україні

У Києві сьогодні, 21 травня, почала роботу місія Міжнародного валютного фонду.

Місія МВФ почала роботу в Україні

В Україні з 21 травня два тижні працюватиме місія МВФ.

Експерти фонду проведуть зустрічі з представниками уряду і за підсумками роботи мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі $1,3 млрд.

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Вчора виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера і радник президента Володимира Зеленського з макроекономіки Олег Устенко розповів, що Україна домовлятиметься з МВФ про нову програму фінансування після виборів у Верховну Раду.

Місія МВФ в Україні

Раніше директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс заявив, що місія Фонду прибуде в Україну для оцінки прогресу і задля спілкування з новим керівництвом держави.

Джерело: Громадське

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