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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Транш в €500 млн для Украины: в ЕС назвали условие

Украина получит €500 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза при условии продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

мвф

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи при условии сотрудничества с МВФ.

– МВФ – одно из условий. Украина должна находиться в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку, – сказал он.

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Он добавил, что есть и другие условия, но по ним пока продолжается диалог с украинской властью.

В связи с этим неизвестна конкретная дата получения транша.

Ранее советник президента Зеленского по макроэкономике Олег Устенко рассказал, что Украина будет договариваться с МВФ о новой программе финансирования после выборов.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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