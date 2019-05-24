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Факты / Украина

У Зеленского объяснили, почему внесли законопроект с закрытыми списками

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук раскрыл причину внесения в парламент законопроекта с закрытыми списками.

У Зеленского объяснили, почему внесли законопроект с закрытыми списками

В парламент внесли законопроект с закрытыми списками из-за того, что времени на качественное и быстрое принятие открытых списков не было. К тому же лидеры фракций и председатель Рады согласились поддержать отмену мажоритарной системы и снизить проходной барьер до 3%. Это было компромиссное решение.

– Бесспорно, это не есть наша цель, наша мечта, но это меньшее зло, чем действующая система мажоритарки, когда люди за счет гречки скупают голоса, после этого активно перепродавая их во время голосования, – рассказал представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.

Также он отметил, что, не смотря на предварительные договоренности, законопроект депутаты не поддержали. При этом позиция Зеленского остается неизменной – парламентские выборы должны проходить по открытым спискам.

Читайте: Парламентские выборы: отныне можно изменить место голосования

Напомним, что 22 мая внеочередное заседание Верховной Рады было закрыто без принятия каких-либо решений.

Источник: Администрация Президента

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