Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук розкрив причину внесення до парламенту законопроекту із закритими списками.

До парламенту внесли законопроект із закритими списками через те, що часу на якісне та швидке прийняття відкритих списків не було. До того ж лідери фракцій і голова Ради погодилися підтримати скасування мажоритарної системи і знизити прохідний бар’єр до 3%. Це було компромісним рішенням.

– Безперечно, це не є наша мета, наша мрія, але це менше зло, ніж діюча система мажоритарки, коли люди за рахунок гречки скуповують голоси, після цього активно перепродують їх під час голосування, – розповів представник Зеленського у Раді Руслан Стефанчук.

Також він зазначив, що, не дивлячись на попередні домовленості, законопроект депутати не підтримали. При цьому позиція Зеленського залишається незмінною – парламентські вибори повинні проходити за відкритими списками.

Читайте: Парламентські вибори: відсьогодні можна змінити місце голосування

Нагадаємо, що 22 травня позачергове засідання Верховної Ради закрито без ухвалення жодних рішень.