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Факти / Україна

У Зеленського пояснили, чому внесли законопроект із закритими списками

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук розкрив причину внесення до парламенту законопроекту із закритими списками.

У Зеленського пояснили, чому внесли законопроект із закритими списками

До парламенту внесли законопроект із закритими списками через те, що часу на якісне та швидке прийняття відкритих списків не було. До того ж лідери фракцій і голова Ради погодилися підтримати скасування мажоритарної системи і знизити прохідний бар’єр до 3%. Це було компромісним рішенням.

– Безперечно, це не є наша мета, наша мрія, але це менше зло, ніж діюча система мажоритарки, коли люди за рахунок гречки скуповують голоси, після цього активно перепродують їх під час голосування, – розповів представник Зеленського у Раді Руслан Стефанчук.

Також він зазначив, що, не дивлячись на попередні домовленості, законопроект депутати не підтримали. При цьому позиція Зеленського залишається незмінною – парламентські вибори повинні проходити за відкритими списками.

Читайте: Парламентські вибори: відсьогодні можна змінити місце голосування

Нагадаємо, що 22 травня позачергове засідання Верховної Ради закрито без ухвалення жодних рішень.

Джерело: Адміністрація Президента

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