П’ять із 17 затриманих в Єгипті моряків з танкера Sea Shark прибудуть до Одеського аеропорту.

Українські моряки із затриманого в Єгипті танкера Sea Shark повертаються на батьківщину 27 травня.

– Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом з українським капітаном була звільнена і вирушає до готелю.

Всі вони очікують на оформлення документів і повернення додому, – повідомляють у фонді допомоги морякам Ассоль.