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Факти / Україна / Політика

Моряки із затриманого в Єгипті танкера Sea Shark повертаються в Україну

П’ять із 17 затриманих в Єгипті моряків з танкера Sea Shark прибудуть до Одеського аеропорту.

Sea Shark

Українські моряки із затриманого в Єгипті танкера Sea Shark повертаються на батьківщину 27 травня.

– Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом з українським капітаном була звільнена і вирушає до готелю.

Всі вони очікують на оформлення документів і повернення додому, – повідомляють у фонді допомоги морякам Ассоль.

Екіпаж складався з 31 людини, серед яких 17 – громадян України.

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Нагадаємо, єгипетські військові заблокували танкер із нафтою Sea Shark, на борту якого перебували 17 українських моряків.

Фото: marinetraffic.com

Джерело: Укрправда

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