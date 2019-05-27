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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Транш МВФ: Украина готова выполнить условия

Экс-министр финансов, советник президента Александр Данилюк считает, что Украина способна выполнить условия для получения очередного транша МВФ по программе stand by.

Транш МВФ: Украина готова выполнить условия

Советник президента Владимира Зеленского уверен также, что после завершения парламентских выборов Украина и МВФ начнут переговоры о новой программе сотрудничества.

– После избирательного цикла и формирования нового правительства, скорее всего, будем говорить о новой программе, которая будет отвечать и приоритетам, и вызовам, которые стоят перед страной, – сказал Александр Данилюк.

А для получения очередного транша по программе stand by, по его словам, у Украины есть все необходимые условия – правительство, которое будет действовать до формирования нового Кабмина, и Верховная Рада, которая может и должна принимать законы.

Читайте: Роспуск Рады может повлиять на сотрудничество с МВФ – Саенко

Напомним, встреча президента Владимира Зеленского с экспертами МВФ запланирована на 28 мая. Миссия Фонда будет находиться в Украине до конца недели.

Источник: Новое время

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