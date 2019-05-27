Экс-министр финансов, советник президента Александр Данилюк считает, что Украина способна выполнить условия для получения очередного транша МВФ по программе stand by.

Советник президента Владимира Зеленского уверен также, что после завершения парламентских выборов Украина и МВФ начнут переговоры о новой программе сотрудничества.

– После избирательного цикла и формирования нового правительства, скорее всего, будем говорить о новой программе, которая будет отвечать и приоритетам, и вызовам, которые стоят перед страной, – сказал Александр Данилюк.

А для получения очередного транша по программе stand by, по его словам, у Украины есть все необходимые условия – правительство, которое будет действовать до формирования нового Кабмина, и Верховная Рада, которая может и должна принимать законы.

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Напомним, встреча президента Владимира Зеленского с экспертами МВФ запланирована на 28 мая. Миссия Фонда будет находиться в Украине до конца недели.