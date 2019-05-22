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Факты / Украина

Роспуск Рады может повлиять на сотрудничество с МВФ – Саенко

Из-за заявленного роспуска Верховной Рады и отставки Кабмина миссия МВФ может досрочно прекратить работу.

Роспуск Рады может повлиять на сотрудничество с МВФ – Саенко

Миссия МВФ по программе сотрудничества stand by может досрочно прекратить работу в Украине из-за существенных изменений в стране. Миссия прибыла в Украину 20 мая.

– Сейчас информации, что они (МВФ, – Ред.) прекратили миссию и уехали, пока нет. Однако роспуск Верховной Рады может повлиять на продолжение программы с МВФ, – заявил министр Кабмина Александр Саенко.

Пока эксперты продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand by из-за заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита.

По его данным, в ближайшее время ожидается официальный комментарий ситуации.

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Напомним, что 19 декабря 2019 года была утверждена новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ stand-by.

Украина получит €500 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза при условии продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Источник: Интерфакс-Украина

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