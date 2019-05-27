Ракетный комплекс Нептун прошел огневые испытания, во время которых проверялись нововведения в конструкцию крылатой ракеты Р-360.

На одном из полигонов в Одесской области военные испытали ракетный комплекс Нептун.

Во время огневых испытаний проверялась работа нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360.

У нее появилась новая головка самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования, новый стартовый двигатель, крылья и рули большей площади.

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Также в ракете было заменено часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях.

Среди этих нововведений – новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета.

В Укроборонпроме отметили, что это позволяет ракете обойти зоны противовоздушной обороны и уничтожить цель в тылу противника неожиданным ударом.









ВСУ провели огневые испытания ракетного комплекса Нептун / 2 фотографии

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Источник: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром