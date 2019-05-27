Ракетный комплекс Нептун прошел огневые испытания, во время которых проверялись нововведения в конструкцию крылатой ракеты Р-360.
На одном из полигонов в Одесской области военные испытали ракетный комплекс Нептун.
Во время огневых испытаний проверялась работа нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360.
У нее появилась новая головка самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования, новый стартовый двигатель, крылья и рули большей площади.
Читайте: Блокирует работу дронов – украинские военные испытали радиокомплекс
Также в ракете было заменено часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях.
Среди этих нововведений – новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета.
В Укроборонпроме отметили, что это позволяет ракете обойти зоны противовоздушной обороны и уничтожить цель в тылу противника неожиданным ударом.
Ранее Канада передала ВСУ 56 внедорожников Ford различных модификаций, которые смогут перевозить личный состав подразделений, осуществлять патрулирования.
Источник: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром