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Факти / Україна

ЗСУ провели вогневі випробування ракетного комплексу Нептун

Ракетний комплекс Нептун пройшов вогневі випробування, під час яких перевірялися нововведення в конструкцію крилатої ракети Р-360.

ЗСУ провели вогневі випробування ракетного комплексу Нептун

На одному з полігонів в Одеській області військові випробували ракетний комплекс Нептун.

Під час вогневих випробувань перевірялася робота нововведень в конструкцію крилатої ракети Р-360.

У неї з’явилася нова головка самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування, новий стартовий двигун, крила і рулі більшої площі.

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Також у ракеті було замінено частину електронних і цифрових систем, які повинні забезпечити її роботу в складних умовах.

Серед цих нововведений – новий радіовисотомір, завдяки якому вдалося зменшити висоту польоту.

В Укроборонпромі зазначили, що це дозволяє ракеті обійти зони протиповітряної оборони і знищити ціль в тилу противника несподіваним ударом.

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ЗСУ провели вогневі випробування ракетного комплексу Нептун / 2 фотографии

Раніше Канада передала ЗСУ 56 позашляховиків Ford різних модифікацій, які можуть перевозити особовий склад підрозділів, здійснювати патрулювання.

Джерело: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром

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