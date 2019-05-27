Ракетний комплекс Нептун пройшов вогневі випробування, під час яких перевірялися нововведення в конструкцію крилатої ракети Р-360.

На одному з полігонів в Одеській області військові випробували ракетний комплекс Нептун.

Під час вогневих випробувань перевірялася робота нововведень в конструкцію крилатої ракети Р-360.

У неї з’явилася нова головка самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування, новий стартовий двигун, крила і рулі більшої площі.

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Також у ракеті було замінено частину електронних і цифрових систем, які повинні забезпечити її роботу в складних умовах.

Серед цих нововведений – новий радіовисотомір, завдяки якому вдалося зменшити висоту польоту.

В Укроборонпромі зазначили, що це дозволяє ракеті обійти зони протиповітряної оборони і знищити ціль в тилу противника несподіваним ударом.









ЗСУ провели вогневі випробування ракетного комплексу Нептун / 2 фотографии

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Джерело: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром