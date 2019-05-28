Украинский бизнесмен Макс Поляков открыл Центр космических исследований и разработок в Днепре. В этом месяце ему исполняется один год.

Год назад, 17 мая, в городе Днепр, колыбели украинской космонавтики, открылся новейший Центр космических исследований и разработок. Это первый результат частного сотрудничества США и Украины в космической сфере.

Центр принадлежит компании Firefly Aerospace Макса Полякова. Украинский бизнесмен, на счету которого десятки успешных проектов, с 2012 года живет и работает в США, в Силиконовой долине. В 2017 году он выкупил FireFly, которая на тот момент испытывала острый финансовый кризис, и перезапустил проект.

FireFly Aerospace: история падения и подъема

Создал компанию в 2014 году авиационный инженер Том Маркусик. К тому времени он успел отслужить 10 лет в ВВС США, поработать в NASA и даже стоял у истоков SpaceX с самим Илоном Маском. Именно тогда, наблюдая за первыми стартами Falcon, Маркусик решил построить собственную ракету-носитель. Так появилась FireFly Space Systems (первоначальное название компании) и прототипы легкой и средней ракет Alpha и Beta.

Строительство космических ракет – дело затратное, поэтому Маркусик первым делом занялся поиском инвесторов. По его подсчетам, на проект требовалось около $100 млн. В Техасе был открыт офис FireFly, конструкторское бюро и завод, наняты на работу 160 человек.

Работы велись полным ходом, пока в 2016 году один из ключевых инвесторов не сменил настроения и не отказался от дальнейшего финансирования. Маркусик был вынужден тратить львиную долю своего времени не на проектную работу, а на общение с новыми потенциальными инвесторами. Ему давали по 100, 200 тыс., но это была капля в море для компании, которой требовалось 4 млн в месяц.

В итоге Маркусик совсем опустил руки, и FireFly остановила работу почти на полгода. Инженер усвоил горький опыт: если инвесторы не разделяют миссию компании, то вряд ли заключат сделку. Космический проект – долгосрочная и рисковая инвестиция, и далеко не все готовы рисковать крупными вложениями. Нужен был тот, кто верил.

И такой человек нашелся. Выросший в семье инженеров Хартрона, одного из ведущих предприятий украинской ракетно-космический отрасли, Макс Поляков в юном возрасте мечтал о космосе, как и многие мальчишки. Позже, уже будучи успешным бизнесменом и основателем ряда IT-компаний, он решил вернуться к увлечению юности.

Поначалу Макс Поляков и его Фонд Noosphere Ventures рассматривали возможность покупки части активов программы Sea Launch. Но потом Поляков познакомился с Маркусиком и с воодушевлением поддержал его проект. Так FireFly Space Systems получила $75 млн инвестиций и новое имя — FireFly Aerospace.

Макс Поляков объединил усилия команд США и Украины

Макс Поляков привлек к работе более 140 украинских инженеров и ученых, построив для них R&D центр в Днепре. Как результат, Alpha была кардинальным образом реконструирована, получила более легкий композитный корпус, мощные двигатели и увеличенную грузоподъемность 1000 кг на НОО вместо 400, планируемых изначально.

Богатый украинский опыт в ракетно-космической сфере помог ускорить процесс создания ракеты и приблизить дату ее первого запуска. Как обещают Макс Поляков и Том Маркусик, Alpha полетит уже в декабре этого года. Старт будет осуществлен с космодрома на военной базе Ванденберг в штате Калифорния.

В марте и апреле 2019 года в Техасе прошли успешные испытания первой и второй ступени Alpha. Осталось завершить подготовительные работы и перебазировать ракету и все необходимое оборудование в Калифорнию.

Команда FireFly уверена в своих силах, поэтому первый полет Alpha будет не тестовым, а коммерческим. На орбиту будут доставлены шесть спутников компании Airbus. И это не единственный заказчик FireFly. Календарь запусков Alpha расписан на несколько лет вперед.

А пока в Техасском FireFly готовятся к старту, в Днепровском R&D центре продолжаются работы по усовершенствованию тяговых характеристик ракетных двигателей, проектируются и тестируются компоненты для средней ракеты Beta, которая сможет доставлять на орбиту вчетверо больше груза, чем Alpha (4 т на НОО), ведутся работы над первым спутником дистанционного мониторинга.

Центр располагает самым большим в Украине 3D-принтером, печатающим любые формы из металлов и сплавов. На открытие предприятия был приглашен 5-й президент Украины Петр Порошенко. Он высоко оценил технический уровень оснащения и обсудил с Максом Поляковым перспективы развития частного космоса в Украине.

FireFly надеется увеличить украинский вклад

Украинские законы до сих пор запрещают участие частных компаний в ракетно-космической отрасли. Строить ракеты в Украине разрешено только государственным компаниям, поэтому Макс Поляков строит свои там, где это позволяет законодательство и оказывается государственная поддержка – в США.

Американские власти отменили подобный запрет уже давно, открыв дверь в космос таким новаторам, как Илон Маск, Джеф Безос, Ричард Брэнсон. Благодаря их усилиям, появились более экономичные ракеты-носители, стоимость орбитальных перевозок стала доступнее, а государственные космические компании утрачивают конкурентные позиции. Их ракеты слишком большие и дорогие, создаются на деньги налогоплательщиков и лишь стимулируют коррупцию.

Макс Поляков надеется, что Украина поступит по примеру США и откроет доступ к космосу частному бизнесу. Сейчас полностью делать ракеты в Украине не только невозможно, но и невыгодно. Например, электронику и карбон нужно закупать за рубежом, а на территории страны нет ни одного космодрома и даже площадки, подходящей для запусков и в необходимой степени удаленной от населенных пунктов.

Тем не менее, Макс Поляков и Том Маркусик подчеркивают мощный потенциал Украины в космической сфере и надеются на дальнейшее расширение сотрудничества с украинской стороной после декабрьского запуска Alpha. Планы у FireFly Aerospace поистине грандиозные.

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Планируется строительство второго завода во Флориде, где компания получила разрешение на запуски с космодрома на мысе Канаверал. К 2021 году FireFly рассчитывает выйти на создание двух ракет Alpha в месяц и начать запуски ракеты Beta. А это значит, что помощь Украины ей понадобится вдвойне.

Напомним, NASA отменило первый в истории выход женщин в открытый космос.