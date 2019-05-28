Український бізнесмен Макс Поляков відкрив Центр космічних досліджень і розробок у Дніпрі. Цього місяця йому виповнюється один рік.

Рік тому, 17 травня, в місті Дніпро, колисці української космонавтики, відкрився новий Центр космічних досліджень і розробок. Це перший результат приватного співробітництва США та України в космічній сфері.

Центр належить компанії Firefly Aerospace Макса Полякова. Український бізнесмен, на рахунку якого десятки успішних проектів, з 2012 року живе і працює в США, в Силіконовій долині. У 2017 році він викупив FireFly, яка на той момент відчувала гостру фінансову кризу, і перезапустив проект.

FireFly Aerospace: історія падіння і підйому

Створив компанію в 2014 році авіаційний інженер Том Маркусик. На той час він встиг відслужити 10 років у ВПС США, попрацювати в NASA і навіть стояв біля витоків SpaceX з самим Ілона Маском. Саме тоді, спостерігаючи за першими стартами Falcon, Маркусик вирішив побудувати власну ракету-носій. Так з’явилася FireFly Space Systems (первинна назва компанії) і прототип легкої та середньої ракет Alpha і Beta.

Будівництво космічних ракет – справа витратна, тому Маркусик передусім зайнявся пошуком інвесторів. За його підрахунками, на проект потрібно близько $100 млн. У Техасі був відкритий офіс FireFly, конструкторське бюро і завод, найняті на роботу 160 людей.

Роботи велися повним ходом, поки в 2016 році один з ключових інвесторів не змінив настрої і не відмовився від подальшого фінансування. Маркусик був змушений витрачати велику частку свого часу не на проектну роботу, а на спілкування з новими потенційними інвесторами. Йому давали 100, 200 тис., але це була крапля в морі для компанії, якій потрібно 4 млн на місяць.

В результаті Маркусик зовсім опустив руки, і FireFly зупинила роботу майже на півроку. Інженер засвоїв гіркий досвід: якщо інвестори не поділяють місію компанії, то навряд чи укладуть угоду. Космічний проект – довгострокова і ризикова інвестиція, і далеко не всі готові ризикувати великими вкладеннями. Мав бути той, хто вірив.

І така людина знайшлася. Виріс в сім’ї інженерів Хартрона, одного з провідних підприємств української ракетно-космічний галузі, Макс Поляков в юному віці мріяв про космос, як і багато хлопчаків. Пізніше, вже будучи успішним бізнесменом і засновником ряду IT-компаній, він вирішив повернутися до захоплення юності.

Спочатку Макс Поляков і його Фонд Noosphere Ventures розглядали можливість покупки частини активів програми Sea Launch. Але потім Поляков познайомився з Маркусиком і з натхненням підтримав його проект. Так FireFly Space Systems отримала $75 млн інвестицій і нове ім’я – FireFly Aerospace.

Макс Поляков об’єднав зусилля команд США і України

Макс Поляков залучив до роботи понад 140 українських інженерів і вчених, побудувавши для них R&D центр у Дніпрі. Як результат, Alpha була кардинально реконструйована, отримала більш легкий композитний корпус, потужні двигуни і збільшену вантажопідйомність 1000 кг на НГО замість 400, що плануються спочатку.

Багатий український досвід в ракетно-космічній сфері допоміг прискорити процес створення ракети і наблизити дату її першого запуску. Як обіцяють Макс Поляков і Том Маркусик, Alpha полетить вже в грудні цього року. Старт буде здійснений з космодрому на військовій базі Ванденберг в штаті Каліфорнія.

У березні та квітні 2019 року в Техасі пройшли успішні випробування першого та другого ступенів Alpha. Залишилося завершити підготовчі роботи і перебазувати ракету і все необхідне обладнання до Каліфорнії.

Команда FireFly впевнена в своїх силах, тому перший політ Alpha буде не тестовим, а комерційним. На орбіту будуть доставлені шість супутників компанії Airbus. І це не єдиний замовник FireFly. Календар запусків Alpha розписаний на кілька років вперед.

А поки в Техаському FireFly готуються до старту, в Дніпровському R&D центрі тривають роботи з удосконалення тягових характеристик ракетних двигунів, проектуються і тестуються компоненти для середньої ракети Beta, яка зможе доставляти на орбіту вчетверо більше вантажу, ніж Alpha (4 т на НГО), ведуться роботи над першим супутником дистанційного моніторингу.

Центр має у своєму розпорядженні найбільший в Україні 3D-принтер, який друкує будь-які форми з металів і сплавів. На відкриття підприємства був запрошений 5-й президент України Петро Порошенко. Він високо оцінив технічний рівень оснащення і обговорив з Максом Поляковим перспективи розвитку приватного космосу в Україні.

FireFly сподівається збільшити український внесок

Українські закони досі забороняють участь приватних компаній в ракетно-космічній галузі. Будувати ракети в Україні дозволено лише державним компаніям, тому Макс Поляков будує свої там, де це дозволяє законодавство і є державна підтримка – в США.

Американська влада відмінила подібні заборони вже давно, відчинивши двері в космос таким новаторам, як Ілон Маск, Джеф Безос, Річард Бренсон. Завдяки їх зусиллям з’явилися більш економічні ракети-носії, вартість орбітальних перевезень стала доступнішою, а державні космічні компанії втрачають конкурентні позиції. Їх ракети занадто великі і дорогі, створюються на гроші платників податків і лише стимулюють корупцію.

Макс Поляков сподівається, що Україна наслідує США і відкриє доступ до космосу приватному бізнесу. Зараз повністю робити ракети в Україні не тільки неможливо, але і невигідно. Наприклад, електроніку і карбон потрібно закуповувати за кордоном, а на території країни немає жодного космодрому і навіть майданчика, підходящого для запусків і в необхідній мірі віддаленого від населених пунктів.

Проте, Макс Поляков і Том Маркусик підкреслюють потужний потенціал України в космічній сфері і сподіваються на подальше розширення співробітництва з українською стороною після грудневого запуску Alpha. Плани у FireFly Aerospace воістину грандіозні.

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Планується будівництво другого заводу у Флориді, де компанія отримала дозвіл на запуски з космодрому на мисі Канаверал. До 2021 року FireFly розраховує вийти на створення двох ракет Alpha в місяць і почати запуски ракети Beta. А це означає, що допомога Україні їй знадобиться удвічі.

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