Святослав Вакарчук представил еще двух членов партии Голос, с которыми пойдет на выборы в Верховную Раду 2019. В партийном списке уже семь человек.
К партии Голос Святослава Вакарчука присоединились двое новых членов. Таким образом, в команде уже семь человек.
Что известно о членах партии Голос – в материале Фактов ICTV.
Павел Кухта, программный директор партии Голос
Возраст: 33 года.
Образование: КПИ (компьютерные технологии).
Достижения и должности:
- бывший заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR), которую возглавляет словацкий реформатор Иван Миклош (выступал в роли специалиста по фискальной политике, бюджетному процессу и пенсионной реформе);
- в 2000-х годах – частный трейдер (управление активами и анализ мировых финансовых рынков), экономический журналист;
- после Революции Достоинства – один из экономических экспертов реанимационного пакета реформ, советник Центра экономической стратегии;
- 2012-2015 годы – советник в компании Kesarev Consulting, специализирующейся в сфере government relations.
- 2015 год – член наблюдательного совета индекса мониторинга реформ (iMoRe) от VoxUkraine.
Ярослав Железняк, заместитель руководителя избирательной кампании партии Голос
Возраст: 29 лет.
Образование: Институт международных отношений КНУ.
Достижения и должности:
- с 2017 года был советником премьер-министра Владимира Гройсмана по связям с Верховной Радой;
- 2015-2017 годы – советник министра экономического развития и торговли;
- 2010-2015 годы – советник по связям с госорганами в компании Kesarev Consulting;
- несколько лет на общественных началах был помощником и консультантом нардепов;
- был в составе Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабмине (SAGSUR), отвечал за продвижение реформ и их реализацию на законодательном уровне.
В день презентации партии Голос, 16 мая, Святослав Вакарчук показал пятерых членов своей команды.
Юлия Клименко
Образование: Киево-Могилянская академия (экономика и политические науки), диплом магистра бизнес-администрирования (МВА).
Достижения и должности:
- 2015-2016 годы – руководила аппаратом Минэкономразвития и была заместителем министра Айвараса Абромавичуса;
- в течение последних лет была советником ректора Киевской школы экономики, членом правления Transparency International Ukraine и аналитического Центра экономической стратегии;
- представляла Украину в правлении Европейского банка реконструкции и развития;
- с середины 90-х занимал руководящие должности в таких компаниях, как Dragon Capital, PFTS Stock Exchange, JSC Slavutich и т.п.
Ярослав Юрчишин
Возраст: 38 лет.
Образование: Львовский национальный университет (история), Киево-Могилянская академия (политология).
Достижения и должности:
- последние три года был председателем правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine;
- общественный активист, один из сторонников создания Антикоррупционного суда, входил в состав Совета общественного контроля при НАБУ, а также в комиссии САП и Нацагентства по вопросам выявления активов, полученных от коррупционных преступлений;
- на общественных началах был советником секретаря СНБО, помощником нардепов Леси Оробец и Игоря Криля;
- в 2014 году возглавлял территориальную организацию партии ДемАльянс в Киеве.
Юрий Соколов
Возраст: 74 года.
Образование: Иркутский государственный мединститут, докторантура нынешнего Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова.
Достижения и должности:
- заведующий отделением интервенционной кардиологии Института кардиологии имени Стражеско, профессор и доктор медицинских наук;
- первым в Украине сделал несколько сложных кардиологических операций;
- заслуженный врач Украины, почетный член Европейского общества кардиологов, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины;
- имеет орден За заслуги III степени.
Андрей Шараскин
Возраст: 41 год
Образование: режиссерское отделение Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Достижения и должности:
- был актером в Тернопольском драматическом театре;
- основал собственную театральную компанию, работал режиссером;
- создал сеть детских театральных школ во Львове и Тернополе;
- в августе 2014 года стал командиром боевой роты, защищавшей Донецкий аэропорт, имел позывной Богема;
- награжден орденом За мужество III степени;
- был руководителем общественно-политической платформы Дмитрия Яроша.
Соломия Бобровская
Возраст: 29 лет.
Образование: выпускница философского факультета Львовского национального университета имени Франко.
Достижения и должности:
- 2016-2017 годы – и. о. председателя Одесской ОГА после отставки Саакашвили с поста губернатора области в ноябре 2016 года, до этого была его заместителем и советником;
- общественная активистка, волонтер, входила в состав Фонда региональных инициатив – всеукраинской организации, которая занимается поддержкой и подготовкой молодых лидеров;
- в юности была активной участницей движения Пласт, основала девичье объединение на всеукраинском уровне;
- после Революции Достоинства почти год работала помощником вице-премьера по гуманитарным вопросам Александра Сыча.
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Ранее Святослав Вакарчук заявил, что в списке партии Голос не будет ни одного действующего народного депутата.
Фото: Голос