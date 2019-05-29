Святослав Вакарчук представил еще двух членов партии Голос, с которыми пойдет на выборы в Верховную Раду 2019. В партийном списке уже семь человек.

К партии Голос Святослава Вакарчука присоединились двое новых членов. Таким образом, в команде уже семь человек.

Что известно о членах партии Голос – в материале Фактов ICTV.

Павел Кухта, программный директор партии Голос

Возраст: 33 года.

Образование: КПИ (компьютерные технологии).

Достижения и должности:

бывший заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR), которую возглавляет словацкий реформатор Иван Миклош (выступал в роли специалиста по фискальной политике, бюджетному процессу и пенсионной реформе);

в 2000-х годах – частный трейдер (управление активами и анализ мировых финансовых рынков), экономический журналист;

после Революции Достоинства – один из экономических экспертов реанимационного пакета реформ, советник Центра экономической стратегии;

2012-2015 годы – советник в компании Kesarev Consulting, специализирующейся в сфере government relations.

2015 год – член наблюдательного совета индекса мониторинга реформ (iMoRe) от VoxUkraine.

Ярослав Железняк, заместитель руководителя избирательной кампании партии Голос

Возраст: 29 лет.

Образование: Институт международных отношений КНУ.

Достижения и должности:

с 2017 года был советником премьер-министра Владимира Гройсмана по связям с Верховной Радой;

2015-2017 годы – советник министра экономического развития и торговли;

2010-2015 годы – советник по связям с госорганами в компании Kesarev Consulting;

несколько лет на общественных началах был помощником и консультантом нардепов;

был в составе Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабмине (SAGSUR), отвечал за продвижение реформ и их реализацию на законодательном уровне.

В день презентации партии Голос, 16 мая, Святослав Вакарчук показал пятерых членов своей команды.

Юлия Клименко

Образование: Киево-Могилянская академия (экономика и политические науки), диплом магистра бизнес-администрирования (МВА).

Достижения и должности:

2015-2016 годы – руководила аппаратом Минэкономразвития и была заместителем министра Айвараса Абромавичуса ;

в течение последних лет была советником ректора Киевской школы экономики, членом правления Transparency International Ukraine и аналитического Центра экономической стратегии;

представляла Украину в правлении Европейского банка реконструкции и развития;

с середины 90-х занимал руководящие должности в таких компаниях, как Dragon Capital, PFTS Stock Exchange, JSC Slavutich и т.п.

Ярослав Юрчишин

Возраст: 38 лет.

Образование: Львовский национальный университет (история), Киево-Могилянская академия (политология).

Достижения и должности:

последние три года был председателем правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine;

общественный активист, один из сторонников создания Антикоррупционного суда, входил в состав Совета общественного контроля при НАБУ, а также в комиссии САП и Нацагентства по вопросам выявления активов, полученных от коррупционных преступлений;

на общественных началах был советником секретаря СНБО, помощником нардепов Леси Оробец и Игоря Криля;

в 2014 году возглавлял территориальную организацию партии ДемАльянс в Киеве.

Юрий Соколов

Возраст: 74 года.

Образование: Иркутский государственный мединститут, докторантура нынешнего Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова.

Достижения и должности:

заведующий отделением интервенционной кардиологии Института кардиологии имени Стражеско, профессор и доктор медицинских наук;

первым в Украине сделал несколько сложных кардиологических операций;

заслуженный врач Украины, почетный член Европейского общества кардиологов, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины;

имеет орден За заслуги III степени.

Андрей Шараскин

Возраст: 41 год

Образование: режиссерское отделение Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Достижения и должности:

был актером в Тернопольском драматическом театре;

основал собственную театральную компанию, работал режиссером;

создал сеть детских театральных школ во Львове и Тернополе;

в августе 2014 года стал командиром боевой роты, защищавшей Донецкий аэропорт, имел позывной Богема;

награжден орденом За мужество III степени;

был руководителем общественно-политической платформы Дмитрия Яроша.

Соломия Бобровская

Возраст: 29 лет.

Образование: выпускница философского факультета Львовского национального университета имени Франко.

Достижения и должности:

2016-2017 годы – и. о. председателя Одесской ОГА после отставки Саакашвили с поста губернатора области в ноябре 2016 года, до этого была его заместителем и советником;

общественная активистка, волонтер, входила в состав Фонда региональных инициатив – всеукраинской организации, которая занимается поддержкой и подготовкой молодых лидеров;

в юности была активной участницей движения Пласт, основала девичье объединение на всеукраинском уровне;

после Революции Достоинства почти год работала помощником вице-премьера по гуманитарным вопросам Александра Сыча.

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Ранее Святослав Вакарчук заявил, что в списке партии Голос не будет ни одного действующего народного депутата.

Фото: Голос