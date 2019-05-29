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Факти / Україна / Політика

Партія Голос: хто входить до команди Вакарчука

Святослав Вакарчук представив ще двох членів партії Голос, з якими піде на вибори до Верховної Ради 2019. У партійному списку вже сім осіб.

Партія Голос Святослава Вакарчука

До партії Голос Святослава Вакарчука долучилися двоє нових членів. Таким чином, у команді вже сім осіб.

Що відомо про членів партії Голос – у матеріалі Фактів ICTV.

Павло Кухта, програмний директор партії Голос

Вік: 33 роки.

Освіта: КПІ (комп’ютерні технології).

Здобутки та посади:

  • колишній заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR), яку очолює словацький реформатор Іван Міклош (виступав у ролі фахівця з фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи);
  • у 2000-х роках – приватний трейдер (управління активами та аналіз світових фінансових ринків), економічний журналіст;
  • після Революції Гідності – один із економічних експертів Реанімаційного пакету реформ, радник Центру економічної стратегії;
  • 2012-2015 роки – радник у компанії Kesarev Consulting, що спеціалізується в сфері government relations.
  • 2015 рік – член наглядової ради індексу моніторингу реформ (iMoRe) від VoxUkraine.

Ярослав Железняк, заступник керівника виборчої кампанії партії Голос

Вік: 29 років.

Освіта: Інститут міжнародних відносин КНУ.

Здобутки та посади:

  • з 2017 року був радником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана зі зв’язків з Верховною Радою;
  • 2015-2017 роки – радник міністра економічного розвитку й торгівлі;
  • 2010-2015 роки – радник із зв’язків з держорганами в компанії Kesarev Consulting;
  • кілька років на громадських засадах був помічником і консультантом нардепів;
  • був у складі Стратегічної групи радників з підтримки реформ при Кабміні (SAGSUR), відповідав за просування реформ та їх реалізацію на законодавчому рівні.

У день презентації партії Голос, 16 травня, Святослав Вакарчук показав п’ятьох членів своєї команди.

Юлія Клименко

Освіта: Києво-Могилянська академія (економіка та політичні науки), диплом магістра бізнес-адміністрування (МВА).

Здобутки та посади:

  • 2015-2016 роки – керувала апаратом Мінекономрозвитку і була заступником міністра Айвараса Абромавичуса;
  • протягом останніх років була радником ректора Київської школи економіки, членом правління Transparency International Ukraine та аналітичного Центру економічної стратегії;
  • представляла Україну в правлінні Європейського банку реконструкції та розвитку;
  • з середини 90-х обіймала керівні посади у таких компаніях, як Dragon Capital, PFTS Stock Exchange, JSC Slavutich тощо.

Ярослав Юрчишин

Вік: 38 років.

Освіта: Львівський національний університет (історія), Києво-Могилянська академія (політологія).

Здобутки та посади:

  • останні три роки був головою правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine;
  • громадський активіст, один із прибічників створення Антикорупційного суду, входив до складу Ради громадського контролю при НАБУ, а також до комісій САП та Нацагентства з питань виявлення активів, одержаних від корупційних злочинів;
  • на громадських засадах був радником секретаря РНБО, помічником нардепів Лесі Оробець та Ігоря Кріля;
  • у 2014 році очолював територіальну організацію партії ДемАльянс у Києві.

Юрій Соколов

Вік: 74 роки.

Освіта: Іркутський державний медінститут, докторантура нинішнього Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова.

Здобутки та посади:

  • завідувач відділення інтервенційної кардіології Інституту кардіології імені Стражеска, професор та доктор медичних наук;
  • першим в Україні зробив кілька складних кардіологічних операцій;
  • заслужений лікар України, почесний член Європейського товариства кардіологів, член-кореспондент Національної академії медичних наук України;
  • має орден За заслуги ІІІ ступеня.

Андрій Шараскін

Вік: 41 рік

Освіта: режисерське відділення Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Здобутки та посади:

  • був актором у Тернопільському драматичному театрі;
  • заснував власну театральну компанію, працював режисером;
  • створив мережу дитячих театральних шкіл у Львові та Тернополі;
  • у серпні 2014 року став командиром бойової роти, яка захищала Донецький аеропорт, мав позивний Богема;
  • нагороджений орденом За мужність ІІІ ступеня;
  • був керівником громадсько-політичної платформи Дмитра Яроша.

Соломія Бобровська

Вік: 29 років.

Освіта: випускниця філософського факультету Львівського національного університету імені Франка.

Здобутки та посади:

  • 2016-2017 роки – в.о. голови Одеської ОДА після відставки Міхеіла Саакашвілі з посади губернатора області у листопаді 2016 року, до цього  була його заступником та радником;
  • громадська активістка, волонтер, входила до складу Фундації регіональних ініціатив – всеукраїнської організації, яка займається підтримкою та підготовкою молодих лідерів;
  • в юності була активною учасницею руху Пласт, заснувала дівоче об’єднання на всеукраїнському рівні;
  • після Революції Гідності майже рік працювала помічником віце-прем’єра з гуманітарних питань Олександра Сича.

Читайте: Голос Вакарчука: кого співак запросив до партії та їх політичні перспективи

Раніше Святослав Вакарчук заявив, що у списку партії Голос не буде жодного чинного народного депутата.

Фото: Голос

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