Святослав Вакарчук представив ще двох членів партії Голос, з якими піде на вибори до Верховної Ради 2019. У партійному списку вже сім осіб.
До партії Голос Святослава Вакарчука долучилися двоє нових членів. Таким чином, у команді вже сім осіб.
Що відомо про членів партії Голос – у матеріалі Фактів ICTV.
Павло Кухта, програмний директор партії Голос
Вік: 33 роки.
Освіта: КПІ (комп’ютерні технології).
Здобутки та посади:
- колишній заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR), яку очолює словацький реформатор Іван Міклош (виступав у ролі фахівця з фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи);
- у 2000-х роках – приватний трейдер (управління активами та аналіз світових фінансових ринків), економічний журналіст;
- після Революції Гідності – один із економічних експертів Реанімаційного пакету реформ, радник Центру економічної стратегії;
- 2012-2015 роки – радник у компанії Kesarev Consulting, що спеціалізується в сфері government relations.
- 2015 рік – член наглядової ради індексу моніторингу реформ (iMoRe) від VoxUkraine.
Ярослав Железняк, заступник керівника виборчої кампанії партії Голос
Вік: 29 років.
Освіта: Інститут міжнародних відносин КНУ.
Здобутки та посади:
- з 2017 року був радником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана зі зв’язків з Верховною Радою;
- 2015-2017 роки – радник міністра економічного розвитку й торгівлі;
- 2010-2015 роки – радник із зв’язків з держорганами в компанії Kesarev Consulting;
- кілька років на громадських засадах був помічником і консультантом нардепів;
- був у складі Стратегічної групи радників з підтримки реформ при Кабміні (SAGSUR), відповідав за просування реформ та їх реалізацію на законодавчому рівні.
У день презентації партії Голос, 16 травня, Святослав Вакарчук показав п’ятьох членів своєї команди.
Юлія Клименко
Освіта: Києво-Могилянська академія (економіка та політичні науки), диплом магістра бізнес-адміністрування (МВА).
Здобутки та посади:
- 2015-2016 роки – керувала апаратом Мінекономрозвитку і була заступником міністра Айвараса Абромавичуса;
- протягом останніх років була радником ректора Київської школи економіки, членом правління Transparency International Ukraine та аналітичного Центру економічної стратегії;
- представляла Україну в правлінні Європейського банку реконструкції та розвитку;
- з середини 90-х обіймала керівні посади у таких компаніях, як Dragon Capital, PFTS Stock Exchange, JSC Slavutich тощо.
Ярослав Юрчишин
Вік: 38 років.
Освіта: Львівський національний університет (історія), Києво-Могилянська академія (політологія).
Здобутки та посади:
- останні три роки був головою правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine;
- громадський активіст, один із прибічників створення Антикорупційного суду, входив до складу Ради громадського контролю при НАБУ, а також до комісій САП та Нацагентства з питань виявлення активів, одержаних від корупційних злочинів;
- на громадських засадах був радником секретаря РНБО, помічником нардепів Лесі Оробець та Ігоря Кріля;
- у 2014 році очолював територіальну організацію партії ДемАльянс у Києві.
Юрій Соколов
Вік: 74 роки.
Освіта: Іркутський державний медінститут, докторантура нинішнього Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова.
Здобутки та посади:
- завідувач відділення інтервенційної кардіології Інституту кардіології імені Стражеска, професор та доктор медичних наук;
- першим в Україні зробив кілька складних кардіологічних операцій;
- заслужений лікар України, почесний член Європейського товариства кардіологів, член-кореспондент Національної академії медичних наук України;
- має орден За заслуги ІІІ ступеня.
Андрій Шараскін
Вік: 41 рік
Освіта: режисерське відділення Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.
Здобутки та посади:
- був актором у Тернопільському драматичному театрі;
- заснував власну театральну компанію, працював режисером;
- створив мережу дитячих театральних шкіл у Львові та Тернополі;
- у серпні 2014 року став командиром бойової роти, яка захищала Донецький аеропорт, мав позивний Богема;
- нагороджений орденом За мужність ІІІ ступеня;
- був керівником громадсько-політичної платформи Дмитра Яроша.
Соломія Бобровська
Вік: 29 років.
Освіта: випускниця філософського факультету Львівського національного університету імені Франка.
Здобутки та посади:
- 2016-2017 роки – в.о. голови Одеської ОДА після відставки Міхеіла Саакашвілі з посади губернатора області у листопаді 2016 року, до цього була його заступником та радником;
- громадська активістка, волонтер, входила до складу Фундації регіональних ініціатив – всеукраїнської організації, яка займається підтримкою та підготовкою молодих лідерів;
- в юності була активною учасницею руху Пласт, заснувала дівоче об’єднання на всеукраїнському рівні;
- після Революції Гідності майже рік працювала помічником віце-прем’єра з гуманітарних питань Олександра Сича.
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Раніше Святослав Вакарчук заявив, що у списку партії Голос не буде жодного чинного народного депутата.
Фото: Голос