29 мая Оля Полякова сделала официальное заявление о создании политической партии. Зачем певица идет в политику и что известно о партии – далее в материале.

Оля Полякова идет в политику и создает первую женскую политическую партию. Однако на выборы в Верховную Раду пока не собирается.

– Во избежание манипуляций, говорю сразу – партия не будет принимать участие на выборах 21 июля, – подчеркнула она.

Так какая цель создания новой политической силы и что известно о партии – далее на Фактах ICTV.

Зачем идет в политику?

Суперблондинка собралась бороться с гендерным шовинизмом, поэтому идет в политику. Полякову не устраивает, что политика считается чисто мужским дело.

– Пора женщин пускать в политику. Мы можем делать 50 дел одновременно и это наша природная способность. Я хочу быть главой женской партии, потому что это моя аудитория, я их хорошо понимаю, ведь на концертах у меня большинство женщин. Я хочу сама пойти туда (в политику, – Ред.) и сама все сделать, – рассказывает певица.

Она считает, что гендерная квота в парламенте должна быть не менее 50%.

Среди позитивных моментов образования женской партии Полякова назвала невозможность продвижение в ней через постель, а также отсутствие принижения за гендерной особенностью.

Еще одна цель создания политсилы – борьба с депопуляцией украинского народа, с мена старых лиц во власти и принятие ответственности за принятие решений власть имущих.

Что известно о партии?

Пока о партии Поляковой известно мало, ясно только, что ее состав будет стопроцентно женским.

– Я буду знать, что моя партия будет такая, я буду знать каждую женщину, которая там находится. И я точно буду отвечать за это. Мне надоело неведение и ожидание. За 28 лет все превратились в серых ждунов, надо не ждать, надо делать, – заявляет звезда.

Затронула Полякова и тему войны:

– Женщина 100% не будет вести войну и если женщины станут президентами всех стран, то войны прекратятся.

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К слову, Полякова сказала, что создает партию именно сейчас, потому что общество готово менять систему, а ее цель собрать сильную и талантливую команду женщин.