29 травня Оля Полякова зробила офіційну заяву про створення політичної партії. Навіщо співачка йде у політику і що відомо про партію – далі у матеріалі.

Оля Полякова йде в політику і створює першу жіночу політичну партію. Проте на вибори до Верховної Ради поки не збирається.

– Щоб уникнути маніпуляцій, кажу відразу – партія не братиме участь на виборах 21 липня, – підкреслила вона.

То яка мета створення нової політичної сили і що відомо про партію – далі на Фактах ICTV.

Навіщо йде у політику?

Суперблондинка зібралася боротися з гендерних шовінізмом, тому йде у політику. Полякову не влаштовує, що політика вважається суто чоловічою справою.

– Пора жінок пускати у політику. Ми можемо робити 50 справ одночасно і це наша природна здатність. Я хочу бути главою жіночої партії, оскільки це моя аудиторія, я їх добре розумію, адже на концертах у мене більшість жінок. Я хочу сама піти туди (у політику, – Ред.) і сама все зробити, – розповідає співачка.

Вона вважає, що гендерна квота у парламенті повинна бути не менше 50%.

Серед позитивних моментів утворення жіночої партії Полякова назвала неможливість просування у ній через ліжко, а також відсутність приниження за гендерною особливістю.

Ще одна мета створення політсили – боротьба з депопуляцією українського народу, зміна старих облич у владі і відповідальність за прийняття рішень можновладців.

Що відомо про партію?

Поки про партію Полякової відомо мало, ясно лише, що її склад буде повністю жіночим.

– Я буду знати, що моя партія буде така, я буду знати кожну жінку, яка там знаходиться. І я точно буду відповідати за це. Мені набридло незнання і очікування. За 28 років всі перетворилися у сірих ждунів, треба не чекати, треба робити, – заявляє зірка.

Зачепила Полякова і тему війни:

– Жінка 100% не буде вести війну і якщо жінки стануть президентами всіх країн, то війни припиняться.

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До речі, Полякова сказала, що створює партію саме зараз, тому що суспільство готове змінювати систему, а її мета зібрати сильну і талановиту команду жінок.