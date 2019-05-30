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Факты / Украина

Трамп собирается обсудить с Путиным вопрос украинских моряков

Президент США Дональд Трамп собирается поднять вопрос освобождения украинских моряков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дональд Трамп

В июне состоится встреча американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, на которой глава США хочет обсудить вопрос пленных украинских моряков.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, что встречу глав государств планировали провести в декабре 2018 года, однако ее отменили после агрессии России в Керченском проливе.

США выступают за освобождение пленных моряков.

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– Действия России не соответствуют международному праву, у них нет оснований в дальнейшем удерживать моряков, – сказал Волкер.

Он добавил, что указанный вопрос остается на повестке дня в отношениях США и РФ.

К слову, отказ России от освобождения украинских моряков может повлечь за собой введение новых санкций.

Источник: Carnegie Live

Фото: Dreamstime

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