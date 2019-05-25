Отказ властей России освободить украинских моряков и корабли после решения Международного трибунала по морскому праву повлечет за собой введение новых санкций.

Адвокат Николай Полозов заявил, что России грозят новые санкции, если власть не освободит украинских моряков и корабли согласно решению Международного трибунала по морскому праву.

Полозов добавил, что властям РФ будет сейчас сложно придумать объяснение, почему они удерживают моряков.

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Адвокат считает, что против России могут быть введены секторальные санкции и будут созданы определенные сложности с навигацией кораблей в международных водах.

– У России есть масса инструментов для того, чтобы принять юридическое решение относительно их освобождения даже без прекращения уголовного дела, хотя, на мой взгляд, никакого уголовного дела не может быть вообще, – сказал он.

По мнению Полозова, России не выгодно удерживать моряков из-за слишком большого политического давления.

– Я уверен, что, наверное, российским властям было бы выгодно уже избавиться как-то от этих моряков для того, чтобы избежать новых санкций и проблем с морским судоходством, – добавил он.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату 24 украинских моряков и 3 кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Трибунал обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля и 24 члена их экипажей.

Фото: Николай Полозов