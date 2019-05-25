PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Отказ освободить украинских моряков грозит РФ новыми санкциями

Отказ властей России освободить украинских моряков и корабли после решения Международного трибунала по морскому праву повлечет за собой введение новых санкций.

полозов

Адвокат Николай Полозов заявил, что России грозят новые санкции, если власть не освободит украинских моряков и корабли согласно решению Международного трибунала по морскому праву.

Полозов добавил, что властям РФ будет сейчас сложно придумать объяснение, почему они удерживают моряков.

Читайте: Мы ждем наших ребят дома! Зеленский о решении Международного трибунала

Адвокат считает, что против России могут быть введены секторальные санкции и будут созданы определенные сложности с навигацией кораблей в международных водах.

– У России есть масса инструментов для того, чтобы принять юридическое решение относительно их освобождения даже без прекращения уголовного дела, хотя, на мой взгляд, никакого уголовного дела не может быть вообще, – сказал он.

По мнению Полозова, России не выгодно удерживать моряков из-за слишком большого политического давления.

– Я уверен, что, наверное, российским властям было бы выгодно уже избавиться как-то от этих моряков для того, чтобы избежать новых санкций и проблем с морским судоходством, – добавил он.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату 24 украинских моряков и 3 кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Трибунал обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля и 24 члена их экипажей.

Фото: Николай Полозов

Источник: УНИАН

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

РФ должна освободить украинских моряков и отчитаться трибуналу – Зеркаль
В РФ школьники устроили БДСМ-флешмоб перед последним звонком
В РФ священник напал с ножом на монаха
Переговоров с Россией не будет – Зеленский
Минобороны РФ опрашивало силовиков о готовности стрелять в протестующих – СМИ
США ввели дополнительные санкции против России
382 члена Конгресса США попросят Трампа наказать Россию
Вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум – Богдан
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка