В Україну повернулися іще п’ятеро моряків з танкера Sea Shark, який був затриманий приблизно півроку тому в Єгипті.

Українські моряки прибули в аеропорт Одеси, де їх оформили окремим коридором прикордонники Одеського загону.

Українців супроводжували представники фонду допомоги морякам Ассоль.

Їх зустріли близькі та родичі, а також співробітники Міністерства закордонних справ.

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Крім того, найближчим часом в Україну мають прибути іще троє моряків з танкера Sea Shark.

До слова, Московський міський суд ухвалив рішення залишити українських військовополонених моряків під вартою до кінця липня.

Фото: ДПСУ