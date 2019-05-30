PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україну повернули ще 5 моряків з корабля Sea Shark

В Україну повернулися іще п’ятеро моряків з танкера Sea Shark, який був затриманий приблизно півроку тому в Єгипті.

Прикордонники

Українські моряки прибули в аеропорт Одеси, де їх оформили окремим коридором прикордонники Одеського загону.

Українців супроводжували представники фонду допомоги морякам Ассоль.

Їх зустріли близькі та родичі, а також співробітники Міністерства закордонних справ.

Читайте: Моряки із затриманого в Єгипті танкера Sea Shark повертаються в Україну

Крім того, найближчим часом в Україну мають прибути іще троє моряків з танкера Sea Shark.

До слова, Московський міський суд ухвалив рішення залишити українських військовополонених моряків під вартою до кінця липня.

Фото: ДПСУ

Джерело: ДПСУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як вибрати тур і готель в Єгипті
Моряки із затриманого в Єгипті танкера Sea Shark повертаються в Україну
НАТО закликає Росію виконати вимоги Міжнародного трибуналу
РФ повинна звільнити українських моряків і відзвітувати трибуналу – Зеркаль
Відмова звільнити українських моряків загрожує РФ новими санкціями
У Єгипті стався вибух біля туристичного автобуса, 16 постраждалих
В Єгипті утримують танкер Sea Shark з 17 українцями
Відпочинок у Єгипті: погода, море, готелі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка