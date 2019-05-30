В Україну повернулися іще п’ятеро моряків з танкера Sea Shark, який був затриманий приблизно півроку тому в Єгипті.
Українські моряки прибули в аеропорт Одеси, де їх оформили окремим коридором прикордонники Одеського загону.
Українців супроводжували представники фонду допомоги морякам Ассоль.
Їх зустріли близькі та родичі, а також співробітники Міністерства закордонних справ.
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Крім того, найближчим часом в Україну мають прибути іще троє моряків з танкера Sea Shark.
До слова, Московський міський суд ухвалив рішення залишити українських військовополонених моряків під вартою до кінця липня.
Фото: ДПСУ
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