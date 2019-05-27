Московский городской суд оставил под стражей до конца июля 24 украинских военнопленных моряков.

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов военнопленных украинских моряков и отклонил их.

– Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. Мосгорсуд отклонил апелляции, – сказал адвокат Николай Полозов.

Срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года.

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Напомним, в Кремле заявили, что не собираются выполнять требование трибунала ООН немедленно освободить военнопленных украинских моряков