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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Суд в Москве оставил под стражей украинских моряков

Московский городской суд оставил под стражей до конца июля 24 украинских военнопленных моряков.

Моряки

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов военнопленных украинских моряков и отклонил их.

– Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. Мосгорсуд отклонил апелляции, – сказал адвокат Николай Полозов.

Срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года.

Читайте: Решение Международного трибунала по делу украинских моряков

Напомним, в Кремле заявили, что не собираются выполнять требование трибунала ООН немедленно освободить военнопленных украинских моряков

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