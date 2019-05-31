Пятого президента Украины Петра Порошенко избрали председателем новой партии Европейская солидарность.

Петра Порошенка одноголосно обрали 31 травня на з’їзді Європейської солідарності головою партії.

– Абревіатура Європейської солідарності не випадково співпадає з абревіатурою Європейського Союзу. Нова назва партії віддзеркалює нашу стратегічну мету. Ми маємо зробити все, щоб у 2023 році Україна подала заявку на членство у ЄС та підписала ПДЧ з НАТО, – сказав політик на з’їзді.

За його словами, список партії буде затверджено приблизно за тиждень.

Читайте: Роспуск парламента после выборов является незаконным – Порошенко

– Країна побачить у ньому і нові обличчя, і свіжу кров. Але люди з досвідом, стверджую це всупереч моді, у парламенті теж потрібні, і вони будуть серед кандидатів, – наголосив Порошенко.

Напомним, 24 мая партия Блок Петра Порошенко Солидарность сменила название на Европейская солидарность.