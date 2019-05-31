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Факты / Украина / Политика

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Пятого президента Украины Петра Порошенко избрали председателем новой партии Европейская солидарность.

Петро Порошенко

Петра Порошенка одноголосно обрали 31 травня на з’їзді Європейської солідарності головою партії.

– Абревіатура Європейської солідарності не випадково співпадає з абревіатурою Європейського Союзу. Нова назва партії віддзеркалює нашу стратегічну мету. Ми маємо зробити все, щоб у 2023 році Україна подала заявку на членство у ЄС та підписала ПДЧ з НАТО, – сказав політик на з’їзді.

За його словами, список партії буде затверджено приблизно за тиждень.

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– Країна побачить у ньому і нові обличчя, і свіжу кров. Але люди з досвідом, стверджую це всупереч моді, у парламенті теж потрібні, і вони будуть серед кандидатів, – наголосив Порошенко.

Напомним, 24 мая партия Блок Петра Порошенко Солидарность сменила название на Европейская солидарность.

 

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