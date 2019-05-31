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Факти / Україна / Політика

Порошенко очолив партію Європейська солідарність

П’ятого президента України Петра Порошенка обрали головою нової партії Європейська солідарність.

Петро Порошенко

Петра Порошенка одноголосно обрали 31 травня на з’їзді Європейської солідарності головою партії.

– Абревіатура Європейської солідарності не випадково співпадає з абревіатурою Європейського Союзу. Нова назва партії віддзеркалює нашу стратегічну мету. Ми маємо зробити все, щоб у 2023 році Україна подала заявку на членство у ЄС та підписала ПДЧ з НАТО, – сказав політик на з’їзді.

За його словами, список партії буде затверджено приблизно за тиждень.

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– Країна побачить у ньому і нові обличчя, і свіжу кров. Але люди з досвідом, стверджую це всупереч моді, у парламенті теж потрібні, і вони будуть серед кандидатів, – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 24 травня партія Блок Петра Порошенка Солідарність змінила назву на Європейська солідарність.

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