Президент Владимир Зеленский провел первое заседание СНБО, на котором обсудили энергетическую безопасность Украины.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое касалось ситуации в энергетическом секторе нашей страны.

– Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу – безответственность и коррупция, – сказал Зеленский.

Сегодня соответствующая проблематика обсуждалась во время совещания, а через две недели примут определенные решения.

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Глава государства добавил, что в течение периода 2014-2018 годов в Украине на 47% уменьшилась добыча угля госпредприятиями и мало было сделано для того, чтобы получить энергоносители из других источников.

По словам Зеленского, реформирование энергетической сферы является одним из обязательств Украины перед ЕС и ключевым в нем должна стать демонополизация энергорынков.

Зеленский провел заседание СНБО

К слову, президент Владимир Зеленский заявил руководителям НАБУ и САП, что у них есть три месяца для того, чтобы предоставить украинцам ощутимые результаты в расследовании резонансных дел.