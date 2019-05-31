Президент Володимир Зеленський провів перше засідання РНБО, на якому обговорили енергетичну безпеку України.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони, яке стосувалося ситуації в енергетичному секторі нашої країни.

– Якщо на фронті вбивають кулі й снаряди, то в тилу – безвідповідальність, безгосподарність і корупція, – сказав Зеленський.

Сьогодні відповідна проблематика була обговорена під час наради, а за два тижні ухвалять певні рішення.

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Глава держави додав, що протягом періоду 2014-2018 років в Україні на 47% зменшився видобуток вугілля держпідприємствами і мало було зроблено для того, аби отримати енергоносії з інших джерел.

За словами Зеленського, реформування енергетичної сфери є одним із зобов’язань України перед ЄС і ключовим у ньому має стати демонополізація енергоринків.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив керівникам НАБУ і САП, що у них є три місяці для того, аби надати українцям відчутні результати у розслідуванні резонансних справ.