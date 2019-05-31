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Факти / Україна

Зеленський провів засідання РНБО: коли будуть рішення

Президент Володимир Зеленський провів перше засідання РНБО, на якому обговорили енергетичну безпеку України.

Засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони, яке стосувалося ситуації в енергетичному секторі нашої країни.

– Якщо на фронті вбивають кулі й снаряди, то в тилу – безвідповідальність, безгосподарність і корупція, – сказав Зеленський.

Сьогодні відповідна проблематика була обговорена під час наради, а за два тижні ухвалять певні рішення.

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Глава держави додав, що протягом періоду 2014-2018 років в Україні на 47% зменшився видобуток вугілля держпідприємствами і мало було зроблено для того, аби отримати енергоносії з інших джерел.

За словами Зеленського, реформування енергетичної сфери є одним із зобов’язань України перед ЄС і ключовим у ньому має стати демонополізація енергоринків.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив керівникам НАБУ і САП, що у них є три місяці для того, аби надати українцям відчутні результати у розслідуванні резонансних справ.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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