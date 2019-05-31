Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерала армии Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины.
Владимир Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Петра Цигикала, а также отправил его в запас с правом носить военную форму одежды.
Тексты указов №345 и №346 обнародованы на сайте главы государства.
Госпогранслужбу Петр Цигикал возглавлял с 25 июля 2017 года.
В начале мая 2019 года Цигикал получил воинское звание генерала армии.
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На днях Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба.
Фото: ДПСУ
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