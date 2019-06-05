Укрзализныця с 9 июня открывает регулярное сообщение между Мукачево (Закарпатская область) и Кошице (Словакия).

Поезда между Мукачево и Кошице будут курсировать с 9 июня каждый день.

График движения поездов Кошице – Мукачево – Кошице:

№960/961 Кошице – Мукачево : отправление в 09.10 и прибытие в 14.00; обратно отправление в 14.54 и прибытие в 18.13;

: отправление в 09.10 и прибытие в 14.00; обратно отправление в 14.54 и прибытие в 18.13; №962/963 Мукачево – Кошице: отправление в 12.01 и прибытие в 16.42; обратно отправление в 18.20 и прибытие в 21.33.

Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

Расписание указано по местному времени.

Стоимость билетов – около €7,5.

В апреле Укрзализныця запустила тестовый рейс по маршруту Мукачево-Кошице.