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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця запустила поезд Мукачево-Кошице: расписание и цена билетов

Укрзализныця с 9 июня открывает регулярное сообщение между Мукачево (Закарпатская область) и Кошице (Словакия).

Потяг

Поезда между Мукачево и Кошице будут курсировать с 9 июня каждый день.

График движения поездов Кошице – Мукачево – Кошице:

  • №960/961 Кошице – Мукачево: отправление в 09.10 и прибытие в 14.00; обратно отправление в 14.54 и прибытие в 18.13;
  • №962/963 Мукачево – Кошице: отправление в 12.01 и прибытие в 16.42; обратно отправление в 18.20 и прибытие в 21.33.

Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

Расписание указано по местному времени.

Стоимость билетов – около €7,5.

В апреле Укрзализныця запустила тестовый рейс по маршруту Мукачево-Кошице.

Источник: УЗ

Фото: УЗ

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