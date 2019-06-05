Укрзалізниця з 9 червня відкриває регулярне сполучення між Мукачево (Закарпатська область) та Кошице (Словаччина).
Потяги між Мукачево і Кошице курсуватимуть з 9 червня щоденно.
Графік руху поїздів Кошице – Мукачево – Кошице:
- №960/961 Кошице – Мукачево: відправлення о 09.10 та прибуття о 14.00; назад відправлення о 14.54 та прибуття о 18.13;
- №962/963 Мукачево – Кошице: відправлення о 12.01 та прибуття о 16.42; назад відправлення о 18.20 та прибуття о 21.33.
Під час маршруту заплановані зупинки на станціях Чоп-Пасажирський та Чієрна над Тисою.
Розклад вказаний за місцевим часом.
Вартість квитків – близько €7,5.
У квітні Укрзалізниця запустила тестовий рейс за маршрутом Мукачево-Кошице.
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