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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця запустила поїзд Мукачево-Кошице: розклад і ціна квитків

Укрзалізниця з 9 червня відкриває регулярне сполучення між Мукачево (Закарпатська область) та Кошице (Словаччина).

Потяг

Потяги між Мукачево і Кошице курсуватимуть з 9 червня щоденно.

Графік руху поїздів Кошице – Мукачево – Кошице:

  • №960/961 Кошице – Мукачево: відправлення о 09.10 та прибуття о 14.00; назад відправлення о 14.54 та прибуття о 18.13;
  • №962/963 Мукачево – Кошице: відправлення о 12.01 та прибуття о 16.42; назад відправлення о 18.20 та прибуття о 21.33.

Під час маршруту заплановані зупинки на станціях Чоп-Пасажирський та Чієрна над Тисою.

Розклад вказаний за місцевим часом.

Вартість квитків – близько €7,5.

У квітні Укрзалізниця запустила тестовий рейс за маршрутом Мукачево-Кошице.

Джерело: УЗ

Фото: УЗ

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