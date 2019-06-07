Владимир Путин заявил, что готов контактировать с Владимиром Зеленским, если получит такое приглашение.

Владимир Путин заявил, что готов к контактам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом российский лидер добавил, что до сих пор не встретился с украинским коллегой, “потому что ему никто не предлагал”.

Также Путин объяснил, что не поздравил Зеленского с избранием на должность, потому что президент Украины называет Россию врагом и агрессором.

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– Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать.

Кроме того, Путин отметил актерские качества Зеленского, подчеркнув, что для управления государством нужны “другие качества”.

Путин о Зеленском: Он до сих пор продолжает риторику – называет нас врагами, агрессорами. [От встречи] я разве отказывался? Мне никто не предлагал. Но одно дело – кого-то играть, а другое – быть кем-то. Он пока никак себя не проявил, поживем – увидим pic.twitter.com/g23Y8Tyk7X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2019 г.

К слову, ранее Зеленский заявил, что для прекращения огня на Донбассе готов к переговорам с Владимиром Путиным.