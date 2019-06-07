PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером и объяснил молчание

Владимир Путин заявил, что готов контактировать с Владимиром Зеленским, если получит такое приглашение.

Путин назвал Зеленского хорошим актером и объяснил молчание

Владимир Путин заявил, что готов к контактам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом российский лидер добавил, что до сих пор не встретился с украинским коллегой, “потому что ему никто не предлагал”.

Также Путин объяснил, что не поздравил Зеленского с избранием на должность, потому что президент Украины называет Россию врагом и агрессором.

Читайте: Зеленский готовит ответ Путину на паспорта для ОРДЛО

– Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать.

Кроме того, Путин отметил актерские качества Зеленского, подчеркнув, что для управления государством нужны “другие качества”.

К слову, ранее Зеленский заявил, что для прекращения огня на Донбассе готов к переговорам с Владимиром Путиным.

Источник: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Запуск антикоррупционного суда под угрозой – Танасевич
Верховная Рада против отставки: почему Полторака, Грицака и Климкина оставили на должностях
Команда Зеленского создала проект борьбы с незаконной вырубкой леса
В Украину из Грузии вернут 10 детей арестованной украинки
Позиция Украины не меняется: у Зеленского ответили на обвинения в плагиате
Россия может выйти из договора с США о наступательном вооружении
Зеленский дал ответ на петицию об отставке
Дорожную карту по Донбассу согласуют в рамках нормандского формата
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка