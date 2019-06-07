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Факти / Україна / Політика

Путін назвав Зеленського гарним актором і пояснив мовчання

Володимир Путін заявив, що готовий контактувати з Володимиром Зеленським, якщо отримає таке запрошення.

Путін назвав Зеленського гарним актором і пояснив мовчання

Володимир Путін заявив, що готовий до контактів з президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому російський лідер додав, що досі не зустрівся з українським колегою, “бо йому ніхто не пропонував”.

Також Путін пояснив, що не привітав Зеленського з обранням на посаду, тому що президент України називає Росію ворогом і агресором.

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– Він якось повинен визначитися в тому, чого він хоче добитися, що він хоче зробити.

Крім того, Путін відзначив акторські якості Зеленського, підкресливши, що для управління державою потрібні ”інші якості”.

До слова, раніше Зеленський заявив, що для припинення вогню на Донбасі готовий до переговорів з Володимиром Путіним.

Джерело: УНІАН

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