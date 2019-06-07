Володимир Путін заявив, що готовий контактувати з Володимиром Зеленським, якщо отримає таке запрошення.

Володимир Путін заявив, що готовий до контактів з президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому російський лідер додав, що досі не зустрівся з українським колегою, “бо йому ніхто не пропонував”.

Також Путін пояснив, що не привітав Зеленського з обранням на посаду, тому що президент України називає Росію ворогом і агресором.

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– Він якось повинен визначитися в тому, чого він хоче добитися, що він хоче зробити.

Крім того, Путін відзначив акторські якості Зеленського, підкресливши, що для управління державою потрібні ”інші якості”.

Путин о Зеленском: Он до сих пор продолжает риторику – называет нас врагами, агрессорами. [От встречи] я разве отказывался? Мне никто не предлагал. Но одно дело – кого-то играть, а другое – быть кем-то. Он пока никак себя не проявил, поживем – увидим pic.twitter.com/g23Y8Tyk7X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2019 г.

До слова, раніше Зеленський заявив, що для припинення вогню на Донбасі готовий до переговорів з Володимиром Путіним.