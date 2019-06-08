По мнению политических экспертов, объединение оппозиционных сил повысит шансы прохождения в Верховную Раду.

Объединение пяти оппозиционных партий повышает шансы на преодоление 5% барьера на выборах в Верховную Раду. Такое мнение в Facebook выразил ряд украинских политологов, комментируя заявление представителей партий Оппозиционный блок, Наши, Відродження, Доверяй делам и Партии мира и развития о совместном участии в выборах.

Как отмечает политолог Дмитрий Корнейчук, короткая избирательная кампания требует от кандидатов со схожими идеологическими позициями объединения усилий.

– Чем любопытен новый альянс? Во-первых, он имеет все шансы пройти 5% барьер за счет электоральных ресурсов ахметовской части Оппоблока и Мураева (как показали президентские выборы), а также персональных рейтингов мэров крупных городов (Одесса, Харьков, Мариуполь), входящих в объединение, – отмечает Корнейчук.

По мнению политолога Сергея Белашко, альянс пяти партий станет альтернативой для тех украинцев на Юге и Востоке, которые не хотят голосовать за откровенно пророссийскую Оппоплатформу.

– “Сине-белый” электорат давно ждет объединения оппозиционных сил. А тут ему предлагают как раз то, что в полной мере отвечает его запросам: союз мэров и промышленников, новая модель партийного строительства, реальные люди и конкретные дела, – считает Белашко.

Как отметил политолог Юрий Гаврилечко, данное объединение позволит Оппозиционному блоку расширить электоральное поле за рамки Юга и Востока Украины.

– А у партии мэров появляется шанс усилить идеологический блок, выйдя за рамки образа просто крепких хозяйственников, – добавил Гаврилечко.

Руководитель центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев подчеркнул, что объединение пяти партий создаст конкуренцию бывшим коллегам из фракции Оппозиционного блока.

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– Присоединение Оппоблока и то, что он, похоже, станет базисом проекта – плохая новость для их бывших коллег по фракции и партии, ушедших к Медведчуку. Последние все дальше загоняют себя в токсичную и локальную пророссийскую нишу. Кроме того, на мажоритарке не только у Оппоблока, но у Відродження позиции намного крепче, чем у конкурентов из За життя. Да и поддержка мэров с их ресурсами свою роль сыграет, – считает Золотарев.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва должны пройти 21 июля 2019 года.