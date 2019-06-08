На думку політичних експертів, об’єднання опозиційних сил підвищить шанси проходження у Верховну Раду.

Об’єднання п’яти опозиційних партій підвищує шанси на подолання 5% бар’єру на виборах у Верховну Раду. Таку думку в Facebook висловила низка українських політологів, коментуючи заяву представників партій Опозиційний блок, Наші, Відродження, Довіряй ділам і Партії миру і розвитку про спільну участь у виборах.

Як зазначає політолог Дмитро Корнійчук, коротка виборча кампанія вимагає від кандидатів зі схожими ідеологічними позиціями об’єднання зусиль.

– Чим цікавий новий альянс? По-перше, він має всі шанси пройти 5% бар’єр за рахунок електоральних ресурсів ахметівської частини Опоблоку і Мураєва (як показали президентські вибори), а також персональних рейтингів мерів великих міст (Одеса, Харків, Маріуполь), що входять до об’єднання, – відзначив Корнійчук.

На думку політолога Сергія Бєлашка, альянс п’яти партій стане альтернативою для тих українців на Півдні і Сході, які не хочуть голосувати за відверто проросійську Опоплатформу.

– “Синьо-білий” електорат давно чекає об’єднання опозиційних сил. А тут йому пропонують як раз те, що повною мірою відповідає його запитам: союз мерів і промисловців, нова модель партійного будівництва, реальні люди та конкретні справи, – вважає Бєлашко.

Як зазначив політолог Юрій Гаврилечко, це об’єднання дозволить Опозиційному блоку розширити електоральне поле за рамки Півдня і Сходу України.

– А в партії мерів з’являється шанс посилити ідеологічний блок, вийшовши за рамки образу просто міцних господарників, – додав Гаврилечко.

Керівник центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов підкреслив, що об’єднання п’яти партій створить конкуренцію колишнім колегам з фракції Опозиційного блоку.

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– Приєднання Опоблоку і те, що він, схоже, стане базисом проекту – погана новина для їхніх колишніх колег з фракції та партії, які пішли до Медведчука. Останні все далі заганяють себе в токсичну і локальну проросійську нішу. Крім того, на мажоритарці не тільки в Опоблоку, але у Відродження позиції набагато міцніші, ніж у конкурентів із За життя. Та й підтримка мерів з їхніми ресурсами свою роль зіграє, – вважає Золотарьов.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради України IX скликання повинні відбутися 21 липня 2019 року.