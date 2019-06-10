МИД Украины обнародовал заявление относительно политической ситуации в Молдове, а секретарь СНБО Александр Данилюк провел расширенное совещание.

В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в Молдове, и, при необходимости, готовы оказать необходимую помощь.

– Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны, – говорится в заявлении МИД Украины.

Читайте: Украина и Молдова построят мост через Днестр

Кроме того, секретарь СНБО Алесандр Данилюк провел расширенное совещание относительно обострения политического кризиса в Молдове.

– Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения, – подчеркнул он.

А СБУ усилила контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины относительно радикально настроенных граждан РФ.

Напомним, 8 июня Конституционный суд Молдовы решил, что следует распутить парламент страны, который не смог в течение 90 дней сформировать правительство. Однако президент Игорь Додон отказался это делать.

Поэтому 9 июня Конституционный суд Молдовы решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Он своим первым указом распустил парламент и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

Между тем пророссийская партия Додона объединилась с проевропейской силой и создала новое правительство 8 июня. И теперь Демократическая партия объявила о незаконном захвате власти олигархами.

В НАТО призвали к мирному решению политического кризиса, а ЕС уже заявил, что признает коалицию и новое правительство Молдовы.