МЗС України оприлюднило заяву щодо політичної ситуації в Молдові, а секретар РНБО Олександр Данилюк провів розширену нараду.

В Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації у Молдові, і, за потреби, готові надати необхідну допомогу.

– Закликаємо провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля, вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння. Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни, – йдеться у заяві МЗС України.

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Окрім того, секретар РНБО Олесандр Данилюк провів розширену нараду щодо загострення політичної кризи в Молдові.

– Проаналізували можливі загрози безпековій ситуації в регіоні. Визначили завдання з відслідковування ситуації та можливі заходи реагування у випадку її загострення, – наголосив він.

А СБУ посилила контррозвідувальний режим на в`їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих громадян РФ.

Нагадаємо, 8 червня Конституційний суд Молдови вирішив, що варто розпустити парламент, який не зміг протягом 90 днів сформувати уряд. Однак президент Ігор Додон відмовився це робити.

Тому 9 червня Конституційний суд Молдови вирішив передати повноваження президента країни виконувачу обов’язків прем’єр-міністра Павлу Філіпу. Він своїм першим указом розпустив парламент і призначив дострокові парламентські вибори на 6 вересня.

Тим часом, проросійська партія Додона об’єдналася з проєвропейською силою і створила новий уряд 8 червня. Тож тепер Демократична партія оголосила про незаконне захоплення влади олігархами.

У НАТО закликали до мирного вирішення політичної кризи, а ЄС уже заявив, що визнає коаліцію та новий уряд Молдови.