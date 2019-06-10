Представитель Зеленского в ВР Руслан Стефанчук заявил, что они готовы к однопартийному большинству в будущем парламенте.

Руслан Стефанчук, представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде и №2 в партийном списке Слуги народа, заявил, что их политсила готова сформировать однопартийное большинство в парламенте.

Об этом он сказал в эфире Свободы Слова на ICTV.

– Все эти форматы договоренностей в различных формах всегда приводят к тому, что парламент превращается в сферу торга и политического рынка. Пришло время впервые за 28 лет кому-то честно сказать – мы готовы взять ответственность за ситуацию в стране.

Он заверил, что готовность и желание к этому есть у всех членов партии.

– Если народ даст возможность партии Слуга народа получить большинство в парламенте, это будет новое качество сотрудничества, качество видений и философия.

По словам Стефанчука, один из первых законопроектов, которые Слуга народа подаст в новом парламенте, будет направлен на урегулирование вопросов оппозиции.

Однако, если другие партии захотят присоединиться, то Слуга народа готова к конструктивному сотрудничеству при одном условии:

– Мы готовы объединяться не с фамилиями, не с количеством людей. Для нас важно, совпадают ли наши идеологические принципы, наше видение, и можем ли мы вокруг них объединиться ради интересов Украины. Если будут разделять эти ценности – мы готовы с ними сотрудничать.

Кстати, Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский лично придет на заседание Конституционного суда, где будут рассматривать законность роспуска парламента.