Владимир Зеленский посетит заседание Конституционного суда Украины, который будет рассматривать вопрос роспуска парламента.

Владимир Зеленский завтра, 11 июня, в 10.00 придет на заседание Конституционного суда Украины.

КС будет рассматривать вопрос роспуска парламента, сообщил президент Украины в своем видеообращении к украинцам в ​​соцсети.

– Меня пригласили на это заседание. Это будет впервые за 28 лет независимости Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг – своих судей к себе в кабинет. Обязательно буду.

Зеленский подчеркнул, что его команда уверена в своей юридической позиции.

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– Но самое главное – это моя позиция как президента, когда я распускал парламент, – это был и есть огромный запрос украинского народа, воля народа, а я всегда ее будут защищать, – заверил глава государства.

На заседание также будут приглашены представители 62 народных депутатов, которые ходатайствуют о том, что указ главы государства противоречит ряду норм Конституции Украины.

Как известно, 21 мая Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.