Представник Зеленського у ВР Руслан Стефанчук заявив, що вони готові до однопартійної більшості в майбутньому парламенті.

Руслан Стефанчук, представник Володимира Зеленського у Верховній Раді та №2 у партійному списку Слуги народу, заявив, що їх політсила готова сформувати однопартійну більшість у парламенті.

Про це він сказав під час ефіру Свободи Слова на ICTV.

– Всі ці формати домовленостей в різних формах завжди призводять до того, що парламент перетворюється в сферу торгу і політичного базару. Прийшов час вперше за 28 років комусь чесно сказати – ми готові взяти відповідальність за ситуацію в країні.

Він запевнив, що готовність і бажання до цього є у всіх членів партії.

– Якщо народ надасть можливість партії Слуга народу отримати більшість в парламенті, це буде нова якість співпраці, якість бачень і філософія.

За словами Стефанчука, один з перших законопроектів, які Слуга народу подасть у новому парламенті, буде спрямований на врегулювання питаннь опозиції.

Однак, якщо інші партії захочуть приєднатись, то Слуга народу готова до конструктивної співпраці за одної умови:

– Ми готові об’єднуватись не з прізвищами, не з кількістю людей. Для нас важливо, чи співпадають наші ідеологічні принципи, наші бачення, і чи можемо навколо них об’єднатись задля інтересів України. Якщо будуть поділяти ці цінності – ми готові з ними співпрацювати.

До речі, Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський особисто прийде на засідання Конституційного суду, де розглядатимуть законність розпуску парламенту.