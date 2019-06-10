В окупованому Криму російські силовики здійснюють обшуки в кількох районах.

В анексованому Криму вранці в понеділок, 10 червня, силовики влаштували чергові обшуки у місцевих жителів, є затримані.

Обшуки відбуваються в Алушті у Ельдара Кантемирова, в селі Малий Маяк Алуштинського району у Руслана Месутова, в селі Строганівка Сімферопольського району в Ескендера Сулейманова.

У селі Ізобільне Алуштинської міськради обшукують помешкання голови місцевої релігійної громади Ленура Халілова.

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Також обшукують будинки сина й батька, Різи та Енвера Омерових у Білогірську та в селі Кам’янка Сімферопольського району. Різу Омерова силовики затримали і відвезли в невідомому напрямку.

Пізніше стало відомо, що у дружини Різи Омерова під час обшуків від пережитого стресу почалися передчасні пологи на сьомому місяці вагітності. Зараз її відвезли до пологового будинку.

Після обшуку російські силовики затримали і відвезли до відділу ФСБ Росії в Криму також Ескендера Сулейманова.

Нагадаємо, в окупованому Криму так званий суд виніс вирок українцю Костянтину Давиденку у справі про шпигунство.

Фото: Кримська солідарність

Джерело: Кримська солідарність