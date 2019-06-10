Станции метро Театральная и Золотые ворота закрывали на проверку, из-за анонимного звонка о заминировании. Взрывчатку не обнаружили.

11.42 Проверку закончено. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Станции Театральная и Золотые ворота закрывали на вход и выход.