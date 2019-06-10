Станции метро Театральная и Золотые ворота закрывали на проверку, из-за анонимного звонка о заминировании. Взрывчатку не обнаружили.
11.42 Проверку закончено. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Станции Театральная и Золотые ворота закрывали на вход и выход.
– Внимание! Станции Театральная и Золотые ворота + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка, – говорится в сообщении.
Читайте: Работы идут по графику: видео строительства метро на Виноградарь
Напомним, в феврале через анонимные звонки о заминировании закрыли шесть станций метро.
Источник: Киевский метрополитен