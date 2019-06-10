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Факты / Украина / Общество

Взрывчатку не нашли: метро Театральная и Золотые ворота открыты

Станции метро Театральная и Золотые ворота закрывали на проверку, из-за анонимного звонка о заминировании. Взрывчатку не обнаружили.

Взрывчатку не нашли: метро Театральная и Золотые ворота открыты

11.42 Проверку закончено. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Станции Театральная и Золотые ворота закрывали на вход и выход.

– Внимание! Станции Театральная и Золотые ворота + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка, – говорится в сообщении.

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