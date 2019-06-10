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Факти / Україна / Суспільство

Вибухівку не знайшли: метро Театральна та Золоті ворота відчинені

Станції метро Театральна та Золоті ворота зачиняли на перевірку через анонімний дзвінок про замінування. Вибухівку не виявили.

Вибухівку не знайшли: метро Театральна та Золоті ворота відчинені

11.42 Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Станції Театральна та Золоті ворота зачиняли на вхід та вихід.

– Увага! Станції Театральна і Золоті ворота + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у лютому через анонімні дзвінки про замінування закрили шість станцій метро.

Джерело: Київський метрополітен

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