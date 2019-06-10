Станції метро Театральна та Золоті ворота зачиняли на перевірку через анонімний дзвінок про замінування. Вибухівку не виявили.
11.42 Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Станції Театральна та Золоті ворота зачиняли на вхід та вихід.
– Увага! Станції Театральна і Золоті ворота + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у лютому через анонімні дзвінки про замінування закрили шість станцій метро.
Джерело: Київський метрополітен