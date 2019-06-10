Станції метро Театральна та Золоті ворота зачиняли на перевірку через анонімний дзвінок про замінування. Вибухівку не виявили.

11.42 Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Станції Театральна та Золоті ворота зачиняли на вхід та вихід.