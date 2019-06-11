PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Главой Службы внешней разведки стал Владислав Бухарев

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы Внешней Разведки Владислава Бухарева.

Главой Службы внешней разведки стал Владислав Бухарев

Владислав Бухарев – народный депутат Верховной Рады VIII созыва стал новым главой Службы Внешней Разведки, сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

В марте 2014 года и. о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева начальником Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. С декабря 2007 по март 2010 года он занимал должность первого заместителя главы Государственной налоговой администрации и возглавлял налоговую милицию.

Читайте: Зеленский уволил руководителя Госуправделами Куцика

На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии Батькивщина, прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.

Напомним, 3 июня Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях
Увольнение Климкина и назначение Пристайко: Зеленский подписал представление
Увольнение Луценко: Зеленский вносит представление в Раду
Когда КСУ примет решение по указу о роспуске Рады
Украинцы не верят Раде: выступление Зеленского в КСУ
Зеленский уволил руководителя Госуправделами Куцика
Сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского
Пожар в психбольнице Одессы: Зеленский поручил создать комиссию
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка