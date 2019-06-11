Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы Внешней Разведки Владислава Бухарева.

Владислав Бухарев – народный депутат Верховной Рады VIII созыва стал новым главой Службы Внешней Разведки, сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

В марте 2014 года и. о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева начальником Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. С декабря 2007 по март 2010 года он занимал должность первого заместителя главы Государственной налоговой администрации и возглавлял налоговую милицию.

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На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии Батькивщина, прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.

Напомним, 3 июня Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.