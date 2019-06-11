Президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва.

Владислав Бухарєв – народний депутат Верховної Ради VIII скликання – став новим главою Служби зовнішньої розвідки, повідомив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

У березні 2014 року в. о. президента Олександр Турчинов призначив Бухареєа начальником Головного управління СБУ у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. З грудня 2007 до березеня 2010 року він обіймав посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації і очолював податкову міліцію.

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На парламентських виборах балотувався на одномандатному виборчому окрузі №162 від партії Батьківщина, пройшов у Раду, набравши 20,26% голосів виборців.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.