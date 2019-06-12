Конституция Украины должна быть изменена поскольку у декларативных прав нет механизма защиты.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Конституцию Украины нужно изменить, ведь в ней есть большое количество декларативных прав, у которых нет механизмов защиты и реализации.

Он считает, что при изменении Конституции нужно обращать внимание не на полномочия ВР и президента, а на права и свободы украинцев.

– Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии, – объяснил Стефанчук.

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Представитель президента добавил, что в Украине нужно восстановить работу конституционной комиссии, ведь структуру и логику выбранного направления должны формировать профессионалы.

К слову, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что у Владимира Зеленского есть план работы на первые 100 дней.