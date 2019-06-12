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Факты / Украина / Политика

У президента Зеленского есть план на первые 100 дней – Стефанчук

У президента Владимира Зеленского есть план действий на первые 100 дней работы.

У президента Зеленского есть план на первые 100 дней – Стефанчук

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что у Владимира Зеленского есть план на первые 100 дней работы, однако его приходится корректировать из-за неожиданных событий.

Всего в плане главы государства есть четыре большие цели:

  • комплексный аудит Украины;
  • законодательные инициативы по антикоррупционной политике;
  • реформирование деятельности президента как институции;
  • внесение законопроектов, которые касаются судебной системы.

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По словам Стефанчука, команда Зеленского сможет показать программу действий осенью.

– Пока что у нас работает программа – отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам, – подытожил представитель президента.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что за кнопкодавство народных депутатов будут лишать мандата.

Источник: РБК-Украина

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