У президента Владимира Зеленского есть план действий на первые 100 дней работы.
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что у Владимира Зеленского есть план на первые 100 дней работы, однако его приходится корректировать из-за неожиданных событий.
Всего в плане главы государства есть четыре большие цели:
- комплексный аудит Украины;
- законодательные инициативы по антикоррупционной политике;
- реформирование деятельности президента как институции;
- внесение законопроектов, которые касаются судебной системы.
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По словам Стефанчука, команда Зеленского сможет показать программу действий осенью.
– Пока что у нас работает программа – отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам, – подытожил представитель президента.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что за кнопкодавство народных депутатов будут лишать мандата.