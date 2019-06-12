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Факти / Україна

Конституцію потрібно змінити – Стефанчук

Конституція України має бути змінена оскільки у декларативних прав немає механізму захисту.

Конституцію потрібно змінити – Стефанчук

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що Конституцію України потрібно змінити, адже в ній є велика кількість декларативних прав, у яких немає механізмів захисту і реалізації.

Він вважає, що при зміні Конституції потрібно звертати увагу не на повноваження ВР і президента, а на права і свободи українців.

– Конституцію змінять, але чи буде вона змінена в якійсь частині або ж в цілому, можливо, на референдумі – все це питання дискусії, – пояснив Стефанчук.

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Представник президента додав, що в Україні потрібно відновити роботу конституційної комісії, адже структуру і логіку обраного напрямку повинні формувати професіонали.

До слова, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук заявив, що у Володимира Зеленського є план роботи на перші 100 днів.

Джерело: РБК-Україна

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