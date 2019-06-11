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Факты / Украина / Политика

Украинцы не верят Раде: выступление Зеленского в КСУ

Владимир Зеленский выступил на заседании КСУ. Президент Украины в своей речи выразил надежду на справедливое решение суда на счет законности указа о роспуске парламента.

Украинцы не верят Раде: выступление Зеленского в КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в начале заседания Конституционного суда, который рассматривает вопрос о роспуске парламента.

– Граждане Украины просто не верят Раде – рейтинг доверия 4%. Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады. Люди уверены, что обжалование этого решения – это просто попытка народных депутатов удержать свои кресла, за неприкосновенность и возможность обогащения. И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно это знаете, и думаю, примете справедливое решение.

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После этих слов Зеленский попросил позволения покинуть зал, “чтобы его присутствие не назвали давлением на судей”.

К слову, трансляцию заседания Конституционного суда 11 июня можно посмотреть на Фактах ICTV.

Фото: УНИАН

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