Владимир Зеленский выступил на заседании КСУ. Президент Украины в своей речи выразил надежду на справедливое решение суда на счет законности указа о роспуске парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в начале заседания Конституционного суда, который рассматривает вопрос о роспуске парламента.

– Граждане Украины просто не верят Раде – рейтинг доверия 4%. Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады. Люди уверены, что обжалование этого решения – это просто попытка народных депутатов удержать свои кресла, за неприкосновенность и возможность обогащения. И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Вы точно это знаете, и думаю, примете справедливое решение.

Читайте: Решение о роспуске Верховной Рады было правильным – обращение президента Зеленского

После этих слов Зеленский попросил позволения покинуть зал, “чтобы его присутствие не назвали давлением на судей”.

К слову, трансляцию заседания Конституционного суда 11 июня можно посмотреть на Фактах ICTV.