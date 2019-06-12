Президент Франции Эммануэль Макрон не видит оснований для возобновления формата Большой восьмерки с Россией.

Россия не может вернуться в G8 пока не будет четкого и действенного прогресса в минском процессе.

– Я считаю, что сегодня Россия должна приложить усилия … Я считаю, пока нет четкого и действенного прогресса в Минском процессе, восстановление G8 не может быть, – заявил Макрон.

Он также добавил, что РФ не будет участвовать в саммите G7, который пройдет 24-26 августа в городе Биарриц. Такое решение было принято из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса.

Также Макрон считает, что нужно активизировать динамику стратегического диалога с Москвой и обсудить этот вопрос лично с Владимиром Путиным.

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Напомним, что за год позиция Франции относительно России не изменилась, тогда РФ не пригласили на саммит в Биарриц.