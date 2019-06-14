Сергея Дейнеко назначили главой Государственной пограничной службы. Факты ICTV собрали самую важную информацию о пограничнике.

В 2014 году Сергей Дейнеко работал на должности начальника Луганского пограничного отряда.

После начала российской агрессии на Донбассе в ночь с 1 на 2 июня 2014 на Луганскую пограничную базу напали террористы и Дейнеко участвовал в ее обороне.

Первая атака продолжалась около 40 минут, а после потерь террористы решили отступить. Во время наступлений сепаратисты несли большие потери.

Держали оборону три дня – до 4 июня, когда последний военнослужащий покинул пограничный отряд.

Связь с Киевом и руководством Госпогранслужбы тогда была стабильной. На контакт выходили ежедневно.

– Лично на меня выходил ежедневно в течение последних двух недель, по 3-4 раза в день выходил лично глава Государственной пограничной службы. Постоянно выходили его заместители. У нас управление не было потеряно, – рассказывал Дейнеко.

Военнослужащие в Луганском пограничном отряде докладывали обо всех изменениях в обстановке и получали приказы.

Подтвержденную информацию о том, что штурм базы запланирован в течение ближайших суток Дейнеко получил 31 мая.

В 2014 году он награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени за личное мужество и героизм.

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В декларации за 2018 год Дейнеко сообщил, что у него есть два автомобиля Nissan в совместной собственности.

В том же году он вместе с женой, получил 780 тыс. грн за отчуждение движимого имущества. Также Дейнеко получил немного больше 7,6 тыс. материальной помощи.

По его банковских счетах находится более 97,6 тыс. грн, а также $10 тыс. и €3 тыс.

К слову, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил 12 исполняющих обязанности глав ОГА.

Фото: Сергей Дейнеко