Сергія Дейнеко призначили головою Державної прикордонної служби. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про прикордонника.

У 2014 році Сергій Дейнеко працював на посаді начальника Луганського прикордонного загону.

Після початку російської агресії на Донбасі в ніч з 1 на 2 червня 2014 року на Луганську прикордонну базу здійснили напад терористи і Дейнеко брав участь у її обороні.

Перша атака тривала близько 40 хвилин, а після втрат терористи вирішили відступити. Під час наступів сепаратисти зазнавали великих втрат.

Тримали оборону три дні – до 4 червня, коли останній військовослужбовець покинув прикордонний загін.

Зв’язок з Києвом і керівництвом Держприкордонслужби тоді був стабільний. На контакт виходили щоденно.

– Особисто на мене виходив щодня протягом останніх двох тижнів, 3-4 рази на день виходив особисто голова Державної прикордонної служби. Постійно виходили його заступники. В нас управління не було втрачено, – розповідав Дейнеко.

Військовослужбовці у Луганському прикордонному загоні доповідали про усі зміни в обстановці та отримували накази.

Підтверджену інформацію про те, що штурм бази запланований протягом найближчих діб Дейнеко отримав 31 травня.

У 2014 році він нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня за особисту мужність і героїзм.

Читайте: Зеленський призначив Абромавічуса у наглядову раду Укроборонпрому

У декларації за 2018 рік Дейнеко повідомив, що у нього є два автомобілі Nissan у співвласності.

Того ж року він, разом із дружиною, отримав 780 тис. грн за відчуження рухомого майна. Також Дейнеко отримав трохи більше 7,6 тис. матеріальної допомоги.

На його банківських рахунках знаходиться понад 97,6 тис. грн, а також $10 тис. і €3 тис.

До слова, 11 червня президент Володимир Зеленський призначив 12 виконувачів обов’язків голів ОДА.

Фото: Сергій Дейнеко